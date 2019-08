Nữ Đại úy công an chửi bới ở sân bay bị đình chỉ công tác 30 ngày

Thượng tá Nguyễn Văn Thi (Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Sáng 23/8, Trưởng công an quận Đống Đa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự quận Đống Đa) để kiểm điểm, yêu cầu nữ cán bộ này báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc đã xảy ra và xác minh làm rõ sự việc.

Hình ảnh bà Hiền chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào tối 22/8, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa đã có báo cáo gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất tạm đình chỉ công tác 30 ngày Đại úy Lê Thị Hiền để kiểm điểm, xác minh làm rõ vụ việc lăng mạ nhân viên hàng không, làm náo loạn tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên sáng 23/8, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin nữ hành khách to tiếng, chửi bới nhân viên hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) là cán bộ Công an quận Đống Đa, ông đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu làm rõ vụ việc.

“Đêm qua 22/8, tôi đã yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền (thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh quận Đống Đa) để kiểm điểm”, Trung tướng Khương cho hay.

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, hành động và thái độ ứng xử của bà Hiền là “không thể chấp nhận được”. Công an Hà Nội sẽ áp dụng các quy định của ngành Công an để kiểm điểm, đồng thời sẽ làm rõ các mức độ vi phạm hành chính (nếu có) để xử lý./.