Cục Hàng không lên tiếng về mức phạt 200 nghìn với nữ Đại úy công an gây rối

Liên quan đến vụ việc nữ hành khách Lê Thị Hiền, được xác định là Đại úy Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không và có hành vi chống đối lực lượng an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây là những hành vi gây mất an ninh trật tự, không tuân thủ quy định của nhà chức trách sân bay và hãng hàng không.

Hình ảnh nữ cán bộ Công an gây rối trật tự khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất (ảnh cắt từ clip).

Theo ông Đinh Việt Thắng, bà Hiền dùng những lời lẽ thô tục mạt sát đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân viên làm thủ tục hàng không. Bà này thậm chí còn đánh nhân viên an ninh hàng không, chống đối người thi hành công vụ. Mức độ vi phạm nghiêm trọng.



“Tôi cho rằng, hành vi vi phạm của bà Hiền ở mức độ nghiêm trọng. Tất cả mọi người khi xem video đăng tải trên mạng xã hội đều bức xúc với những lời lẽ của bà Hiền, khi nhân viên sân bay khóc, người này lại tiếp tục chửi bới với những lời lẽ mạt sát không thể chấp nhận được", ông Thắng nói.

Nếu công an đề nghị, Cục HKVN sẽ cấm bay

Được biết, ngày 17/8 Đồn công an sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với đương sự Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) số tiền 200.000 đồng về hành vi vi phạm theo Điểm b khoản 1 điều 5 Nghị định167 về hành vi: "Gây mất trật tự ở khu vực Cảng". Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/8/2019.

Về mức xử phạt này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho rằng: Vụ việc đã được Cảng vụ Hàng không miền Nam chuyển giao cho cơ quan công an. Theo quy định chỉ 1 cơ quan có thẩm quyền được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, nếu muốn tăng nặng mức phạt tiền thì nhà chức trách hàng không cũng không thể ban hành thêm một quyết định xử tương tự, trừ trường hợp cơ quan công an đề nghị cơ quan quản lý hàng không áp dụng hình phạt bổ sung.

“Nếu nhận được đề nghị này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh, thậm chí Cục sẽ ra quyết định cấm bay đối với hành khách Lê Thị Hiền”, ông Thắng khẳng định.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao Cảng vụ hàng không miền Nam không ra quyết định xử phạt hành chính với nữ hành khách này như một số trường hợp tương tự trước đây, đại diện cơ quan này cho hay: "Khi lực lượng an ninh hàng không đưa nữ hành khách này về trụ sở Cảng vụ để xử lý thì khách vẫn tiếp tục gây rối, chống đối an ninh hàng không, kiên quyết không hợp tác. Do đó, Cảng vụ phải báo Đồn công an sân bay phối hợp xử lý".

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết: “Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, khách "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 - 10 triệu đồng”.

Người trong clip được xác định là Đại úy Lê Thị Hiền, hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một khách nữ chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.



Hành khách này sau đó được xác nhận là cán bộ công an thuộc Công an Quận Đống Đa. Nhiều người cho rằng không thể chấp nhận hành vi của nữ hành khách này và việc đồn công an Tân Sơn Nhất xử phạt hành chính 200 ngàn đồng là quá nhẹ.

Được biết, ngày 23/8, Đại tá Võ Hồng Phương – Trưởng Công an quận Đống Đa đã có báo cáo gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội về sự việc nữ cán bộ công an quận Đống Đa có hành vi mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8 vừa qua.

Theo công an quận Đống Đa, ngày 22/8, clip nữ hành khách mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất được xác định hình ảnh là Đại úy Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa. Công an quận đã yêu cầu Đại úy Lê Thị Hiền báo cáo nội dung sự việc.

Căn cứ quy định tại Thông tư 27/2017/TT - BCA , ngày 22/8/2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn video nói trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của CBCS CAND; Công an quận Đống Đa kính báo cáo đề xuất Giám đốc Công an thành phố về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định./.