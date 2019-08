Đình chỉ công tác nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa vừa có báo cáo gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội về sự việc nữ cán bộ công an quận Đống Đa có hành vi mắng chửi, đe dọa nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8 vừa qua.

Hình ảnh bà Hiền chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo công an quận Đống Đa, ngày 22/8, trên nhiều trang thông tin, báo điện tử có đăng tải các bài viết và đoạn video với nội dung: nữ hành khách mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Qua nội dung bài viết và hình ảnh trong video được đăng tải, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa có báo cáo về việc xác định hình ảnh nữ hành khách trong các video trên là Đại úy Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa và yêu cầu bà Lê Thị Hiền báo cáo nội dung sự việc.

Không được miễn thêm cước cho hành lý ký gửi, nữ hành khách Lê Thị Hiền to tiếng, “mạt sát” nhân viên hàng không tại sảnh A – CHK Tân Sơn Nhất vào chiều 11/8.

Qua báo cáo xác định, ngày Chủ nhật (11/8), bà Lê Thị Hiền có bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã giữa bà Lê Thị Hiền với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.



Căn cứ quy định tại Thông tư 27/2017/TT - BCA , ngày 22/8/2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn video nói trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của CBCS CAND; Công an quận Đống Đa đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an thành phố tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định.

Nữ hành khách xô đẩy lực lượng an ninh. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ nữ cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 23/8, trao đổi với báo Thanh Niên, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cho biết ngay sau khi xem clip và nắm bắt được sự việc của Đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa, xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa ngay trong đêm 22/8, để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ này.



Trung tướng Đoàn Duy Khương đã yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền, cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, phản ứng nhanh, thuộc Công an quận Đống Đa, để kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, hành động và cách ứng xử của Đại úy Lê Thị Hiền là không thể chấp nhận được. Đối với trường hợp này, Công an Hà Nội sẽ áp dụng các quy định xử lý về mặt ứng xử của ngành để kiểm điểm. Ngoài ra, sẽ làm làm rõ thêm mức độ vi phạm về góc độ hành chính để xử lý nếu có.

Trước đó, một clip một nữ hành khách chửi bới thậm tệ, xô xát với nhân viên an ninh tại quầy làm thủ tục hành lý của Vietnam Airlines đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nội dung clip cho thấy nữ hành khách này to tiếng mắng nữ nhân viên làm thủ tục: “Ý thức không bằng con ruồi” và cho rằng năn nỉ không được nên phải thái độ như thế.

Những lời lẽ cay nghiệt liên tục được nữ hành khách thốt ra: “Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, không có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật...”.

Khi những hành khách khác phản ứng yêu cầu nữ hành khách nói nhỏ, không gây rối trật tự công cộng, người này thậm chí còn lên tiếng thách thức: “Anh định làm gì tôi à, anh đánh tôi đi, tôi đ… nói nhỏ được vì miệng tôi to, tôi phải ăn to nói lớn”.

Khi nữ nhân viên khóc vì bị mắng chửi, nữ hành khách tiếp tục chửi sa sả: "lấy bỉm con tao mà đắp vào mặt....”.



Được biết, sự việc xảy ra trong quá trình hành khách đang làm thủ tục check-in tại quầy thủ tục A - Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất từ hôm 11/8.

Theo thông tin từ Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, khoảng 13 giờ 35 ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng hành khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết, sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền lại tiếp tục to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc trên cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý theo quy định./.