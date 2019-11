Sáng 22/11, nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung cấp cho nhiều hộ dân tại khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang có màu nâu như nước cà phê.

Nước sinh hoạt tại Khánh Hòa vẩn đục màu cà phê.

Từ sáng sớm người dân ở các xã, phường phía bắc thành phố Nha Trang như phường Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hải, Ngọc Hiệp... phát hiện nước sinh hoạt có màu đen như cà phê. Người dân đã thử xả nước liên tục nhưng tình vẫn không cải thiện, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Đến khoảng 9h sáng 22/11, nước sinh hoạt tại một số nơi bắt đầu trong trở lại. Nhiều người dân bức xúc vì không nhận được thông báo về chất lượng nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước có màu nâu do sự cố vỡ đường ống nên đơn vị phải cắt nước. Sau đó, đường ống được mở lại để súc xả thì xuất hiện tình trạng nước vàng, đen do ống hoen gỉ. Ông Nguyễn Văn Đàm cũng cho biết, do sự cố xảy ra lúc nửa đêm nên doanh nghiệp không kịp thông báo đến các địa phương và khách hàng.

"Nhà máy vẫn tốt, chất lượng nước không vấn đề gì. Khi xả xong đường ống, nhà nào bị cặn, chúng tôi sẽ cho người đến tháo đồng hồ, xúc, sả", ông Đàm nói./.

