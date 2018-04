Phát hiện 50 bao linh kiện, đồ mỹ nghệ không rõ nguồn gốc

Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 19/4, nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát kinh tế huyện Thới Bình kết hợp Đội Quản lý thị trường huyện này tiến hành kiểm tra cơ sở chuyên gia công hàng mỹ nghệ chuỗi, màn, rèm… do bà Võ Hồng Đào (ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình) làm chủ kinh doanh. Theo lời khai của chủ cơ sở, lô hàng trên có nguồn gốc từ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng gồm 50 bao linh kiện, hàng hóa mỹ nghệ không rõ nguồn gốc có trị giá hơn 100 triệu đồng.

Lô hàng gồm 50 bao linh kiện, hàng hóa mỹ nghệ.

Theo khai nhận ban đầu của chủ cơ sở, số hàng trên được đặt mua của một người đàn ông ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện hơn 3 tấn hàng trên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ./.