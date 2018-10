Phát hiện cơ sở tái chế hàng nghìn lít dầu thải trái phép

Mới đây, tại khuôn viên vườn nhà ông Phạm Văn Tiến (trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép do ông Đỗ Văn Quân (SN 1975, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) làm chủ.

Kiểm tra cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Quân đang vận hành lò nấu khoảng 3000 lít dầu nhớt thải đã chưng cất được trên 2800 lít dầu thành phẩm (dầu tái chế). Đồng thời, tại thời điểm này, ông Quân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến hoạt động tái chế dầu nhớt thải và khai nhận toàn bộ số dầu thải được mua gom tại các xưởng sửa chữa ô tô, xe máy trên địa bàn TP Hạ Long, Uông Bí, thị xã Quảng Yên với giá 7.000 đồng /lít. Dầu thải sau khi nấu, được chưng cất thành dầu thành phẩm, bán cho những người có nhu cầu mua về để sử dụng với giá 12.000 đồng/lít.

Tiếp tục kiểm tra khu vực tái chế của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 51 vỏ phuy sắt, 1 téc nước làm mát, 1 téc chứa dầu, 2 téc ngầm chôn dưới đất, đường ống, đồng hồ,… Đây là các thiết bị dùng để nấu, chứa dầu thải và dầu tái chế.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu ông Đỗ Văn Quân chấm dứt ngay hoạt động tái chế dầu nhớt thải, tạm giữ tang vật, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Bắt đối tượng “phóng hỏa” xưởng tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai Xin tiền không được, Anh đốt đống củi của người thân gây cháy lan sang xưởng tái chế dầu nhớt bên cạnh.