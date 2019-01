Phát hiện quả bom dài 60cm nằm lộ thiên dưới bờ sông ở Hải Phòng

Sáng 3/1, thông tin với PV, ông Trần Văn Đại - Chủ tịch UBND xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) cho biết, khoảng 14h ngày 2/1, UBND xã nhận được tin báo ở bờ sông đào Hạ Lý, thuộc địa phận xã An Đồng, người dân phát hiện vật thể lạ hình trụ, dài khoảng 60 cm, đường kính 25 cm, nghi là bom.

Vật thể lạ được xác định là quả bom, nằm cạnh bờ sông đào Hạ Lý, thuộc địa phận xã An Đồng.

Ngay sau đó, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quận sự xã xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Cùng ngày, lực lượng quân sự huyện xuống kiểm tra, xác định vật thể lạ là một loại bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Ông Trần Văn Đại cho biết thêm, trước đây khu vực phát hiện quả bom này đã từng được thi công kè bờ sông nhưng không phát hiện bom.

PC_Article_Middle

Hiện, Ban chỉ huy quân sự huyện đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng xin ý kiến và phương án di dời, xử lý./.

9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước VOV.VN -Chiều tối 1/1/2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER