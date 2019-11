Quảng Ngãi lập 2 Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 6

Chiều nay (9/11), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó bão số 6 tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão của người dân xã Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chủ động đối phó bão của chính quyền địa phương các cấp và người dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra tình hình tại thôn Trường An, xã Phổ Ninh; khu vực kè Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đây là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão lũ cơn bão số 5 vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tuyến kè Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Tại đây, Bộ trưởng lưu ý chính quyền địa phương và người dân chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão. Kiểm tra Khu neo đậu tàu thuyền Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, nơi có hơn 300 tàu cá địa phương trú tránh bão,

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tính chủ động của ngư dân địa phương trong phòng chống thiên tai: "Riêng các khu neo đậu, cần kiểm tra rà soát lại việc sắp xếp trật tự, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực. Các lực lượng phải đảm bảo an ninh, an toàn, để ngư dân yên tâm đến nơi trú ngụ an toàn. Không nên để xảy ra trường hợp ở trên tàu, không để xảy ra rủi ro thiên tai khi đã vào bờ".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vùng ven biển.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu của ngư dân Quảng Ngãi neo trú bão tại Cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ.

Trước đó, cuối giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh này đã thành lập 2 Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ.

Tùy theo tình hình mưa bão, địa phương triển khai phương án di dời hơn 8.100 hộ, hơn 28.600 nhân khẩu nằm trong các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nước ngập sâu và sạt lở đất sau bão./.