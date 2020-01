Quảng Ninh: 7 ngày xử phạt 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sau 7 ngày ra quân, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra hơn 4.000 phương tiện ô tô, xe máy, phát hiện và lập biên bản 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, tạm giữ 29 ô tô, 34 mô tô, tước giấy phép lái xe ô tô 40 trường hợp. Cùng với nhắc nhở những trường hợp vi phạm, CSGT cũng ra quyết định xử phạt 63 trường hợp với tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước hơn 500 triệu đồng.

Đo kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Anh Lê Thành Long người dân phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long nêu ý kiến: “Nếu mà mình xử phạt nhẹ thì vẫn có người uống rượu, mình phải làm sao phải quán triệt chặt một chút, còn nếu cấm thì không thể cấm hoàn toàn được”.

Còn anh Bùi Mạnh Thắng thì cho rằng: “Tất cả những người tham gia giao thông sẽ không được uống rượu bia dù chỉ là một giọt. Tôi thấy nghị định này rất là tốt, bởi vì nó đem lại an toàn cho người tham gia giao thông và tôi rất đồng tình với nghị định này”.

Lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Việc kiểm tra nồng độ cồn người điểu khiển phương tiện tiếp tục được CSGT Quảng Ninh duy trì thường xuyên.