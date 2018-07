Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu

Nước lũ trên các tuyến đường dân sinh. Nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, điện đã được cắt để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 18 bị ngập kéo dài khoảng 1 km, chỗ sâu nhất đến gần 2 mét (đoạn qua dốc Đèo Bụt, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả). Lực lượng PCCC và Công an sử dụng xuồng cao su hỗ trợ người dân vượt qua khu vực ngập sâu.... ...giúp người dân vận chuyển phương tiện. Dù vậy, các phương tiện cứu hộ cũng gặp khó khăn do nước ngập sâu, kéo dài. CSGT chốt trực, phân luồng và giúp đỡ các phương tiện mắc kẹt do nước lũ. Ông Đặng Huy Hậu, PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo chống lụt.

