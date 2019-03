Ra quyết định xử phạt cô giáo đánh tím lưng học sinh ở Hải Phòng

Chính quyền địa phương và ngành Giáo dục huyện An Lão (Hải Phòng) đã chính thức ra quyết định xử phạt đối với cô giáo trường Tiểu học An Thắng (xã An Thắng, huyện An Lão) dùng thước kẻ đánh tím lưng học sinh.

Ông Nguyễn Đình Thậm, Chủ tịch UBND xã An Thắng (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, UBND xã An Thắng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với cô Phan Thị Xinh theo Nghị định 138 năm 2013 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”.

Vết bầm tím trên lưng cháu Nguyễn Đình Phú do bị cô giáo đánh vào lưng.

Đồng thời, Ban giám hiệu trường Tiểu học An Thắng cũng ra quyết định đình chỉ công tác giảng dạy của cô Phan Thị Xinh trong 1 tháng vì đã vi phạm đạo đức nhà giáo.

Như VOV đã thông tin, ngày 7/3, cô giáo Phan Thị Xinh (giáo viên chủ nhiệm lớp 2C, trường Tiểu học An Thắng) trong khi dạy kèm ngoài giờ một số học sinh đã dùng thước kẻ vụt 3 cái vào lưng cháu Nguyễn Đình Phú vì lỗi không làm đúng bài tập, khiến lưng cháu bầm tím và bị tổn thương phần mềm.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Phan Thị Xinh đã gọi điện xin lỗi gia đình cháu Phú và cùng với Hiệu trưởng trường Tiểu học An Thắng đến xin lỗi cháu và gia đình./.

