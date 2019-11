Sóc Trăng huy động hơn 100 chiến sĩ chữa cháy Công ty May Nhà Bè

Tỉnh Sóc Trăng đã phải điều gần như toàn bộ lực lượng cứu hỏa của tỉnh tham gia khống chế vụ cháy diễn ra sáng 24/11 tại một xưởng may của Công ty cổ phần May Nhà bè-Sóc Trăng tại phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn có rất đông lực lượng chức năng là công an, cảnh sát cơ động tham gia công tác dập lửa. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa tiến vào bên trong nhà xưởng.

Ngay khi hỏa hoạn xảy ra, các lượng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Cảnh sát cơ động tích cực điều tiết giao thông; trong khi rất nhiều xe cứu hỏa khẩn trương tiếp cận hiện trường nhanh chóng khống chế hỏa hoạn.

Ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, có 7 xe chữa cháy đã được điều động đến ngay hiện trường, cùng hơn 100 chiến sĩ tham gia công tác cứu hỏa. Ngoài ra còn có khoảng 100 nhân viên các lực lượng chức năng khác đến hỗ trợ dập lửa, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Ông Việt cho biết thêm, việc chữa cháy gặp không ít khó khăn khi nhà xưởng có diện tích rộng, được thiết kế theo hình thức tiền chế khi cháy gây sập hoàn toàn hệ thống tường xung quanh, dẫn đến việc tiếp cận vào sâu trong xưởng để khống chế lửa là rất khó. Do vậy, việc phong tỏa ngọn lửa không để lây lan được ưu tiên hàng đầu. Việc cung ứng nước chữa cháy cũng được làm rất khẩn trương và đảm bảo liên tục.



"Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được huy động toàn bộ. Lực lượng công an thành phố cũng sẽ hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự, để cho công ty tiếp tục vận chuyển những tài liệu, đồ vật liên quan ra bên ngoài, bảo vệ tài sản cho các công ty và doanh nghiệp ở đây", ông Việt nói.

Được biết, Công ty cổ phần May Nhà Bè-Sóc Trăng được xây dựng trên diện tích 6ha. Trong đó, đối với xưởng may bị cháy rộng khoảng 10.000 m2.. Ngày 24/11 là chủ nhật nên công nhân được nghỉ, vì vậy vụ cháy chỉ thiệt hại tài sản và không thiệt hại về người. Có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy tại Công ty cổ phần May Nhà Bè-Sóc Trăng, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhiệm vụ trước mắt là phải khống chế lửa không để lây lan cũng như bảo vệ an toàn các khu khác của Công ty.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường vụ cháy, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, các ngành chức năng tỉnh đang hết sức tập trung để khắc phục, khống chế hỏa hoạn. Đồng thời tỉnh sẽ khẩn trương khắc phục hậu quả, làm sao đưa nhà máy vào hoạt động trở lại sớm nhất.

Hiện nay, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn xưởng may của công ty. Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.