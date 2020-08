Sơn La phát hiện cơ sở bảo quản gas vượt quá sức chứa gấp gần 3 lần

Tại Tổ 1, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện 1 cơ sở bảo quản gas vượt quá sức chứa. Đây là khu vực đông dân cư, việc chủ cơ sở bảo quản gas vượt quá sức chứa tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân trong khu vực.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu cơ sở di chuyển ngay các bình gas trong kho đến địa điểm được phép.

Cụ thể, sáng nay, Đoàn công tác liên ngành gồm Công an Thành phố Sơn La, Công an phường Chiềng Sinh, (TP Sơn La) và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Sơn La) đã tiến hành kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, thuộc Đại lý LPG Đạt Phong, địa chỉ tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

Kho bảo quan các bình LPG của Đại lý LPG Đạt Phong có sức chứa cho phép tối đa 1.000kg.

Kho bảo quản các bình LPG thuộc Đại lý LPG Đạt Phong có sức chứa cho phép tối đa là 1.000kg. Tuy nhiên thời điểm đoàn công tác tới kiểm tra, trong kho tồn chứa hơn 300 vỏ bình gas loại 12kg; 5 vỏ bình gas loại 45kg; 219 bình gas loại 12kg có chứa khí gas, tổng trọng lượng là 2.628kg (gấp hơn 2,6 lần sức chứa tối đa cho phép).

Thời điểm kiểm tra, trong kho đang tồn chứa tổng cộng 2.628kg.



Sau quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở di chuyển ngay các bình gas trong kho đến địa điểm được phép bảo quản đúng với quy định để làm giảm khối lượng tồn chứa. Đồng thời, ngay ngày 17/8, chủ cơ sở phải có mặt tại Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La để giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan chức năng làm rõ./.