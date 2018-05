Tạm giữ tài xế xe bán tải lùi xe với tốc độ cao cán chết cụ bà

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế chiếc xe bán tải cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà L. đã tử vong.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào chiều ngày 30/4, một đoạn clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 15h30’ ngày 30/4 trên đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào chiều 30/4.

Tài xế chiếc xe bán tải đi ngược chiều va chạm với chiếc ô tô màu đỏ (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô bán tải xảy ra va chạm với chiếc ô tô màu đỏ. Giữa tài xế chiếc xe bán tải và tài xế ô tô màu đỏ xảy ra cãi vã.

Sau đó, tài xế xe bán tải tiếp tục lên ô tô và lùi lại với tốc độ khá nhanh ngay trên đường ngược chiều. Sau đó xảy ra va chạm với 1 một cụ bà đi xe đạp, khiến nạn nhân bị ngã xuống đường nằm gọn dưới gầm chiếc ô tô bán tải. Đoạn clip nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không ít người tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành động coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác của tài xế chiếc xe bán tải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định, chiếc xe bán tải gây tai nạn mang BKS: 37C – 104.42, do Đoàn Đình Sơn (tên thường gọi Sơn "Trọc"), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh điều khiển. Nạn nhân của vụ tai nạn là bà Nguyễn Thị L. (SN 1958), trú tại khối 11, phường Quang Trung, TP Vinh.

Sau đó, chiếc xe bán tải tiếp tục lùi trên đường ngược chiều và cán qua cụ bà đi xe đạp.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đoàn Đình Sơn đã cùng người dân đưa bà L đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi nạn nhân tử vong, Sơn đã đến Công an TP Vinh trình diện để phục vụ điều tra và hiện người này đang bị tạm giữ. Được biết, chị M, vợ của Đoàn Đình Sơn cũng được công an triệu tập để lấy lời khai do có liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.

Tai nạn liên hoàn trong đêm, 6 người bị thương Vụ tai nạn khiến 6 người ngồi trên 3 xe gắn máy bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai. Xe container lật đè xe du lịch khiến 2 người chết Xe container lật đè lên xe du lịch khiến 2 người chết tại chỗ. Xe du lịch biến dạng và bốc cháy.