Tẩm xăng tự thiêu, người vợ chết cùng chồng và con trai ở Quảng Nam

Chiều 19/10, Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cả ba nạn nhân trong một gia đình bị bỏng nặng do người vợ tẩm xăng tự thiêu đều không qua khỏi.

Vào khoảng 19h ngày 14/9, sau khi cãi nhau với chồng là ông Hồ Văn Mai, tức giận, bà Hồ Thị Xem (40 tuổi; trú tại thôn 2, xã Trà Tập) tưới xăng lên người tự thiêu. Do đứng gần bếp lửa nên bà Xem bốc cháy.

Thấy vậy, ông Mai cùng con trai là Hồ Văn Khương (khoảng 20 tuổi) lao vào dập lửa nên cả 3 bị bỏng nặng.

Dù được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đến các bệnh viện lớn ở TP Đà Nẵng và Hà Nội điều trị nhưng ngày 2/10, Khương không qua khỏi. Ngày 13/10, bà Xem mất, còn ông Mai trút hơi thở cuối cùng vào tối 17/10.

Được biết, gia đình bà Xem thuộc diện khó khăn của xã Trà Tập. Ngoài Khương là con trai đầu, vợ chồng bà Xem ra đi để lại 6 người con, đứa lớn nhất khoảng 16 tuổi, nhỏ nhất khoảng 6 tuổi./.

