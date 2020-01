Thăng hàm vượt cấp cho Đại uý hy sinh chiều 30 Tết

Ngày 25/1, tại nhà tang lễ TP. Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu cho Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại lễ truy điệu, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải từ ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Bộ Công an đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, anh hy sinh để lại người vợ trẻ và 2 con thơ. Công an thành phố Cần Thơ mất đi một cán bộ địa bàn mẫu mực, tận tụy, hết lòng với công việc. Bộ Công an và Công an TP. Cần Thơ đã hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Nguyễn Thanh Hải 150 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, gia cảnh của thiếu tá Nguyễn Thanh Hải khó khăn, hai vợ chồng cùng làm trong ngành nhưng vẫn phải ở nhà thuê, hai con gái của thiếu tá Hải mới được hơn 2 tuổi. Công an Công an Cần Thơ cũng đề nghị xét công nhận liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Thanh Hải hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải hy sinh để lại vợ và hai con thơ.

Trước đó, vào chiều 24/1, tức 30 Tết, trong lúc làm nhiệm vụ đại úy Hải bị hai anh em ruột là Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu cầm dao truy đuổi, đâm nhiều nhát vào đại úy Hải. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, nhưng do vết thương quá nặng đại úy Hải đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Cần Thơ đã truy bắt được hai hung thủ. Cả hai anh em Minh và Giàu đều có tiền án. Đặng Ngọc Minh từng bị kết án 9 năm tù vì tội xúc phạm Quốc kỳ, còn Đặng Ngọc Giàu từng bị kết án tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Một số người dân sống tại khu vực phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho biết, trước khi gây án, cả Minh và Giàu từng dùng hung khí đuổi đánh người dân./.