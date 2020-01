Tổ chức tang lễ cho 3 chiến sĩ hi sinh vụ Đồng Tâm vào ngày 16/1

Ngày 11/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã đến thăm hỏi gia đình 3 chiến sĩ hi sinh trong vụ Đồng Tâm.

Một người thân của thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (một trong ba chiến sỹ hi sinh trong vụ Đồng Tâm) cho biết tang lễ của chiến sĩ Quân và 2 đồng nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 16/1 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau tang lễ, các đơn vị chức năng và gia đình sẽ đưa thi thể 3 chiến sĩ công an xuống nghĩa trang Văn Điển để hỏa táng.

Ba chiến sĩ hi sinh trong vụ Đồng Tâm gồm: Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội./