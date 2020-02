Thanh niên quốc tịch Mỹ vạ vật ở sân bay Đà Nẵng

Qua kiểm tra, trong người thanh niên này không có tiền, không giấy tờ tùy thân. Ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết, người thanh niên này tên là Michael, bố người Mỹ, mẹ người Nhật.

Thanh niên Michael Toshio vạ vật ở sân bay Đà Nẵng.

Thấy người thanh niên này có dấu hiệu kiệt sức, lực lượng An ninh hàng Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đưa về trụ sở chăm sóc, cung cấp đồ ăn, nước uống và tiếp tục giám sát.

Ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết: "Hộ chiếu bên công an thành phố Đà Nẵng đang tạm thời quản lý và đang tính toán phương án để đưa về. Cho đến hiện nay, bên công an cửa khẩu của sân bay Đà Nẵng đưa vào phòng chờ khi nào làm xong thủ tục sẽ trục xuất"./.

Sân bay Đà Nẵng vẫn tiếp nhận các chuyến bay từ Trung Quốc VOV.VN - Mỗi ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vẫn tiếp nhận 10 -11 chuyến bay đến từ các địa phương của Trung Quốc.

Trả lại 700 triệu đồng tiền khách đánh rơi ở sân bay Đà Nẵng VOV.VN -Lúc 22h ngày 15/3, lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã nhặt được và trả lại hành khách gần 700 triệu đồng tiền mặt.