Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước trên sông Lam

Trước đó, vào khoảng 6h45’ ngày 31/7, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người bị đuối nước trên sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.

Đến 9h ngày 31/7, Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 6 xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy, 13 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dùng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.



Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn mới tìm vớt được thi thể nạn nhân. Danh tính được xác định là anh L.V.L (SN 1982, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông).



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.