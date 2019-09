Vụ để quên trẻ trên xe ô tô: Đề nghị gỡ biển trường Đồ Rê Mí

Sau vụ việc để quên bé trai N.T.L. (3 tuổi) hơn 7 tiếng trên xe ô tô đưa đón học sinh, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.



Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí hoạt động từ năm 2018, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và có quyết định cho phép thành lập nhóm, lớp mầm non tư thục vào ngày 12/10/2018.

Quyết định tạm đình chỉ cơ sở Đồ Rê Mí của UBND xã Hoàn Sơn.

Nhóm lớp mầm non tư thục này được đánh giá là có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trên địa bàn, hiện có 4 lớp gồm 70 cháu, trong đó có 13 cháu đăng ký dịch vụ đưa đón tận nhà (thường là người quen của chủ cơ sở).

Theo ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh, các hồ sơ liên quan và điều kiện hoạt động của cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí là đủ nhưng thể thức của biển tên trường với thành tố “Mầm non cao cấp” là không đúng. Do đó, Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bắc Ninh đề nghị gỡ biển hiệu của cơ sở này.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên nhấn mạnh: “Qua vụ việc này, Phòng GD-ĐT huyện sẽ tăng cường công tác quản lý các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, nhất là việc đưa đón các cháu để đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón”./.