Xảy ra hai vụ cháy ở Nghệ An trong sáng 16/6

Tại huyện Yên Thành, vụ cháy xảy ra khoảng 4h sáng tại xưởng sơ chế gỗ và làm hương của ông Lưu Xuân Lực, xóm Đông Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành.

Tuy đã được lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 4, số 5, số 9 Công an Nghệ An cùng 4 xe chữa cháy, 4 máy bơm và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, nhưng do xưởng có nhiều nguyên, vật liệu dễ cháy như chân hương, mùn cưa và thời tiết khô nóng nên đám cháy bùng phát nhanh đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng làm hương của ông Lưu Xuân Lực.

Cũng trong sáng nay, một đám cháy khác xảy ra tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương đã thiêu rụi một nhà kho chứa nông sản của người dân.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 7, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành chữa cháy cứu được một phần nhà kho.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân 2 vụ cháy nói trên./.

