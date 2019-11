Xe chở rác biến đoạn Quốc lộ 50 thành “cung đường tử thần“

Cách đây ít ngày, xe ben chở rác mang biển số 51C- 101.13 của Công ty TNHH Một Thành viên môi trường đô thị TP HCM di chuyển với tốc độ rất nhanh trên Quốc lộ 50, hướng từ bãi rác Đa Phước về quận 8.

Xe chở rác trên Quốc lộ 50 - huyện Bình Chánh.

Khi đến trước Cửa hàng xăng dầu Hiệp An, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cách Bến xe quận 8 khoảng 30m), do không kiểm soát được tốc độ đã tông trúng xe máy mang biển số 59E1 – 933.43 do ông Nguyễn Văn T. (50 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều làm ông này tử vong tại chỗ. Và đây chỉ là 1 trong số hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này trong thời gian gần đây.

Thực tế, trên tuyến Quốc lộ 50 ít khi vắng bóng xe chở rác, dù việc thu gom và vận chuyển luôn có giờ quy định. Ngay cả giờ cao điểm từng đoàn xe rác của các Công ty dịch vụ công ích TP HCM chạy nối đuôi nhau về bãi rác Đa Phước, giáp ranh tỉnh Long An, với tốc độ cao, vượt ẩu, lấn làn ngược chiều, dù dòng người rất đông. Chỉ cần thấy bóng xe rác là người đi đường đều hoảng sợ.

Theo nhiều người dân sống dọc tuyến đường này, xe chở rác đổ về đây nhiều nhất vẫn là từ chập choạng tối cho đến khuya, người dân đều lo ngại mỗi khi có việc buộc phải ra đường vào thời điểm này.

Chứng kiến một vụ tai nạn vào đêm 20/10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Liễu, người dân xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đến nay nghĩ lại vẫn thấy lo lắng: "Khi xe chạy là bất chấp xe nhỏ, xe lớn miễn là qua được vượt được là vượt lên thôi, không cần biết quan tâm tới ai, nhất là giấc tối, đường thì đông. Nhiều lúc xe hư, xe bị ban nằm chắn hết đường, tầm 7- 8h tối chạy ầm ầm nhìn mà khủng khiếp luôn".

Ông Nguyễn Văn Lành (69 tuổi, cán bộ hưu trí), nhà ở đầu hẻm A30 - Quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bức xúc: Tuyến đường quốc lộ 50 luôn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ít thì 1 vụ, nhiều thì 4 đến 5 vụ/năm, những ai bị xe rác tông trúng đều chết rất đau đớn, hoặc tàn tật suốt đời. Bức xúc vấn đề này, trong các cuộc họp ở địa phương, nhiều lần ông Lành đề nghị chính quyền, ngành chức năng cần có biện pháp để ngăn chặn, nhưng không có kết quả.

Một vụ tai nạn do xe chở rác gây ra trên Quốc lộ 50.

Ông Lành nói: " Xe phóng nhanh cán trúng người ta thường xuyên, tại vì đường thì đông, mà chạy nhanh nên phải cán người ta, xe rác cán nhiều vụ lắm rồi. Bây giờ chỉ có công an chính quyền giải quyết chứ người nói nhiều mà cuối cùng cũng đâu lại vào đó".

Theo Công an huyện Bình Chánh, riêng năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019, trên Quốc lộ 50 thuộc địa phận TP HCM xảy ra 52 vụ va chạm và tai nạn giao thông khiến 8 người chết và gần 50 người bị thương. Trong số 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì có 2 vụ do xe chở rác gây ra. Quốc lộ 50 cũng là một trong ba tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông cao nhất huyện Bình Chánh trong 4 năm qua.



Không chỉ vậy, tình trạng xe rác để nước thải trên thùng xe chảy xuống đường, gây hôi thối khiến người lưu thông phía sau phải cố vượt trước né tránh. Vì thế, đây không chỉ là nguyên nhân khiến tai nạn xảy ra mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, mất mỹ quan nghiêm trọng tại khu vực này.

Bà Trần Minh Thi, hộ dân sống trên tuyến đường này kiến nghị: "Cứ chạy ẩu lỡ đụng xe gây thương tích tội nghiệp cho người ta, cứ chiều đến là cả chục xe nối đuôi chạy ầm ầm. Chưa hết xe chạy qua là bốc mùi hôi thối, nước nhiều chảy dài trên đường. Xe in chữ giữ gìn thành phố sạch đẹp thì bà con đề nghị và yêu cầu làm cho kỹ chút chứ như vậy sao văn minh nổi".

Qua ghi nhận thực tế Quốc lộ 50 là tuyến đường liên tỉnh nối các quận huyện phía Nam của TP HCM với tỉnh Long An. Đây là tuyến đường đông đúc, có đoạn mặt đường chưa đến 11m, không có dải phân cách, không có làn đường xe máy... Bên cạnh đó, người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán tràn ra mặt đường, nên vào giờ cao điểm luôn xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cho tai nạn giao thông trên tuyến đường này xảy ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn./.