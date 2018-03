Xe trộn bê tông đấu đầu kinh hoàng với xe container

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 9h sáng 29/3, xe bồn trộn bê tông đang di chuyển trên quốc lộ 2, theo hướng từ TP. Hà Giang đi đến tới Km5 thuộc địa bàn xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) thì bất ngờ va chạm với xe Container chạy hướng ngược chiều.

Phần đầu của hai chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm.

Sau cú va chạm trực diện rất mạnh khiến cả 2 xe bị hư hỏng nghiêm trọng, đầu của 2 chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, các mảnh vỡ từ 2 xe văng tứ tung ra đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc đã được phong tỏa.

Liên quan đến vụ việc, bà Phan Thị Thơm, Chủ tịch UBND xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiền trường, phân luồng giao thông để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

“Rất may không có thiệt hại về người, 2 lái xe chỉ bị thương nhẹ, hiện lực lượng công an xã vẫn đang phối hợp với công an huyện xử lý vụ việc tại hiện trường”, bà Thơm cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Xe đầu kéo chèn xe máy tại ngã tư Xuân Mai – Hà Nội VOV.VN - Trưa 28/3, xe đầu kéo đang di chuyển trên QL6 đoạn qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã chèn qua khiến 1 người đi xe máy bị thương trong tình trạng nguy kịch Lái xe máy thoát chết khó tin trước bánh xe tải VOV.VN - Đoạn video ghi lại cảnh người lái xe máy vào cua ẩu tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Hà Nội) thoát chết khó tin trước bánh xe tải vào sáng 27/3