Xô xát giữa Cảnh sát giao thông và tài xế taxi trên đường Giải Phóng

Ngày 24/4, trên facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế mặc quần short, đội mũ để xe taxi nằm giữa đường Giải Phóng (cổng Bệnh viện Bạch Mai) rồi tranh cãi với một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội).

Hình ảnh cắt từ video.

Trong đoạn video clip ghi rõ nét lại hình ảnh khi chiến sĩ CSGT cố gắng nắm tay của tài xế yêu cầu chấp hành yêu cầu kiểm tra thì tài xế tỏ thái độ không hợp tác và liên tục vùng vằng, gạt tay CSGT khỏi người mình.

Trước hành động này, chiến sĩ CSGT đã quàng tay qua cổ tài xế và quật ngã anh ta xuống đường. Sau đó, một cán bộ công an phường xuất hiện và kéo tài xế taxi vào lề.

Tài xế phân trần với công an là chưa hề dừng xe, trong khi chiến sĩ CSGT nói rằng, sẽ cung cấp clip cho tài xế nhưng yêu cầu tài xế phải chấp hành yêu cầu của tổ công tác trước.

Liên quan đến thông tin trên, qua trao đổi, lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, khoảng 17h ngày 23/4, tổ công tác Đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phát hiện taxi do anh Lê Văn Minh (ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển vi phạm lỗi “Dừng xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe”.

Sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác Đội CSGT số 4 yêu cầu tài xế Minh cho xe đỗ sát lề đường bên phải và xuống xe làm việc, xuất trình giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, sau khi xuống xe làm việc, anh Minh không xuất trình giấy tờ và yêu cầu cảnh sát cho xem hình ảnh vi phạm.

Thời điểm này, Thiếu úy Lê Thanh Hải giải thích lỗi vi phạm cho anh Minh nhưng lái xe không chấp hành mà lên ô tô tiếp tục di chuyển đẩy thiếu úy Hải về phía trước.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 4 cùng 2 cán bộ Công an phường và cán bộ trật tự phường Phương Mai cùng hỗ trợ tổ công tác xử lý dừng chiếc xe vi phạm.

Anh Minh sau đó xuống xe bỏ đi và có những lời nói thách thức tổ công tác. Thiếu úy Hải đuổi theo tài xế Minh và yêu cầu lái xe quay lại vị trí làm việc.

Tài xế taxi không chấp hành nên Thiếu úy Hải phải quật ngã anh này xuống đường để khống chế. Cùng lúc này, tổ công tác Công an phường Phương Mai tới hỗ trợ mời tài xế Minh về vị trí làm việc.

“Lúc này tài xế taxi bình tĩnh trở lại và thừa nhận vi phạm của mình. Sau khi thống nhất với lực lượng Công an phường, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã yêu cầu tài xế viết kiểm điểm và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Minh về các lỗi: “Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe” và “Không có giấy phép lái xe” do đang bị tạm giữ; “Không có đăng ký xe” do đang bị tạm giữ.

Tổ công tác cũng lập biên bản tạm giữ xe taxi của tài xế Minh. Tài xế đã thừa nhận lỗi vi phạm và ký vào biên bản vi phạm”, lãnh đạo Đội CSGT số 4 thông tin.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4, khẳng định quá trình làm nhiệm vụ xử lý với tài xế Minh, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã làm đúng quy trình, nhiệm vụ./.

