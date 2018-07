Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Vào khoảng 9h30' ngày 24/7, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cho biết đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại bản Tủ (xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Thúy cách nơi bị lũ cuốn 50m.

Nạn nhân được xác định là chị Ngân Thị Thúy (sinh năm 1982, ở bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn), bị lũ cuốn trôi vào rạng sáng 20/7.

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi ở bị lũ cuốn khoảng 50m, bị vùi sâu dưới lớp đất đá sau lũ.

Theo người dân địa phương, chồng chị Thúy đi làm ăn xa, nhà chỉ có mấy mẹ con.

Khi cơn lũ ống hung giữ quét qua, chị Thúy và cháu Lò Hoàng Duy đã bị cuốn đi.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, số người mất tích tại tỉnh Yên Bái chỉ còn 3 người trong đó riêng huyện Văn Chấn còn 1 người.

Các lực lượng chức năng và người dân các địa vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm.

Yên Bái tích cực vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau lũ

5 ngày sau trận lũ dữ cuốn qua, nhiều địa phương ở Yên Bái vẫn ngổn ngang, tiêu điều. Bên cạnh triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh cũng đang được các lực lượng đặc biệt quan tâm.

Người dân ở Yên Bái dọn dẹp nhà cửa

Sau mưa lũ, hàng nghìn người dân các địa phương, cán bộ các cơ quan đơn vị, chiến sỹ các Sư đoàn 316, 355 đã tổ chức hót dọn hàng vạn m3 bùn đất, thu dọn nhà cửa, đồ đạc cho các hộ dân ở huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái...

Trong đó, chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái, địa phương có hàng chục tuyến đường và hơn 2.500 hộ dân bị ngập trong nước, qua 4 ngày đã dọn gần 5.000m3 đất đá và 38.000m2 mặt đường phố.

Hầu hết các lực lượng làm việc không ngừng nghỉ, bên cạnh đó là huy động thêm máy móc như vòi rồng, máy xúc, ô tô... giúp công việc đạt hiệu quả nhanh hơn.

Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết: “Chúng tôi phối hợp với lực lượng công an tỉnh tăng cường cùng với các ban, ngành của thành phố và người dân địa phương tiến hành san sạt, dọn dẹp vệ sinh, tránh ảnh hướng đến môi trường. Chúng tôi huy động 150 cán bộ chiến sỹ công an thành phố và công an các phường dọn vệ sinh ở phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, đến nay về cơ bản cũng đã đảm bảo”.

Sau khi dọn dẹp môi trường, Sở Y Tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn nhân dân phòng tránh dịch bệnh. Đã cấp 500 kg và 54.000 viên Cloramin cho các địa phương để phun thanh khiết môi trường và khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, với mỗi thôn bản nơi cơn lũ đi qua sẽ mất từ 1 - 2 ngày để xử lý xong môi trường, tuy nhiên còn nhiều địa bàn chưa tiếp cận được, các lực lượng vẫn đang nỗ lực hết sức mình.

Về công tác khắc phục hạ tầng cơ sở và các công trình giao thông, đến nay tỉnh Yên Bái đã huy động trên 220 máy xúc và phương tiện hót dọn hàng trăm nghìn m3 đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đặc biệt là các tuyến đường đến trung tâm các xã bị cô lập.

Hiện đã đảm bảo giao thông trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được với trung tâm xã Sùng Đô (huyện Văn Chấn, Yên Bái) để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Riêng đối với xã Nậm Mười và một số thôn, bản thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện đã tiếp cận được đến trung tâm xã hội bằng đường rừng, đường chính vào xã này vẫn đang khẩn trương khắc phục./.

