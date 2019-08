Yên Bái: Thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi Kem dưỡng da Hoa Hồng, có số lô 0118 của Công ty cổ phần Dược phẩm Đại Y do không đạt chỉ tiêu độ PH; Kem tẩy trắng da Lan Anh, số lô 4/2019 của Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Lan Anh, do không đạt chỉ tiêu chất lượng về cảm quan và định tính Vitamin E; Nước muối súc miệng truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Sức sống mới, do sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.



Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các Công ty Dược phẩm, các cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn ngừng phân phối và thu hồi ngay các sản phẩm nêu trên (nếu có).

Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung của công văn đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thuộc mình quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở và xỷ lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành./.