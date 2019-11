Yêu cầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để lũ gây chết người

Đầu giờ chiều nay (10/11), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sơ tán dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị thành phố Nha Trang di dời người dân ra khỏi vùng xung yếu.

Đoàn đã đến kiểm tra khu vực Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Đây là khu vực từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng vào năm 2018 khiến 10 người dân bị thiệt mạng. Tại đây hiện có 200 hộ dân phải di dời, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, từ sáng nay, chính quyền đã nhiều lần lên vận động, đốc thúc dân di dời đến nơi an toàn. Đến trưa nay, hầu hết bà con đã di dời đến nơi an toàn tại nhà người quen, trụ sở các thôn. Hiện chỉ còn khoảng vài chục hộ nữa cũng đang chuẩn bị di dời.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã yêu cầu chính quyền địa phương di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

Theo dự báo, sẽ có mưa lớn, thời tiết cực đoan. Chính quyền xã Phước Đồng cũng như các địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa cần kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh để người dân bị ảnh hưởng tính mạng do lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn.

"Có hiện tượng gió, bão, thiên tai chúng ta phải chủ động, làm thế nào phải đảm bảo an toàn, không để thảm kịch như năm ngoái diễn ra. Dứt khoát không để lũ ống và lũ quét gây chết người. Còn lũ ống, lũ quét có thể xảy ra vì mưa to cực đoan, liên tục"./.