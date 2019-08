Yêu cầu làm rõ vụ Công an phường xô xát với người đi chợ

Bà Tăng Chí Liễu 46 tuổi, ngụ phường An Cư, Quận Ninh Kiều vừa làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ để yêu cầu làm rõ vụ việc giữa bà với Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng công an phường An Cư xảy ra xô xát với nhau. Sự việc đang được ngành chức năng tiến hành làm rõ.

Chị Tăng Chí Liễu, ngụ phường An Cư.

Theo trình bày của bà Tăng Chí Liễu, ngụ phường An Cư, vào khoảng 9h ngày 28/8, chị ra chợ mua cá của một tiểu thương tại chợ Cả Đài. Sau đó, có dặn làm cá xong mang đến sạp rau gần đó để đưa. Khi chị Nguyễn Thị Hồng Thắm giao cá thì lúc này Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng công an phường An Cư; Trần Thu Thảo, cán bộ Công an phường và bà Bùi Thị Lan Hương, trưởng khu vực đến ngăn cản không cho mua cá vì lực lượng chức năng đang vận động những hộ bán cá thịt chuyển đổi sang rau cải, trái cây hoặc vào chợ An Cư để bán.

Chị Liễu cho biết, lúc đó có nói “có tiền tôi muốn mua ở đâu tôi mua” thì Trung tá Trang nói rằng nếu nhà chị có việc gì tôi không xác nhận cho chị. Bức xúc trước thái độ của Trung tá Trang nên khi đó chị có nói lại “Tôi không cần chị xác nhận”.

Vụ việc có sự chứng kiến của người dân và các tiểu thương.

Khi đôi bên có lời lẽ qua lại thì Trung tá Trang nhào tới đánh tôi, còn bà Thảo, bà Hương nắm tay, ghì chặt cổ. Chị Liễu cho rằng, bị ghì không thở đươc nên phản ứng bằng cách cắn vào tay của Thảo để buông ra. Lúc này có sự chứng kiến của nhiều người dân, người đi chợ, có camera cùng nhiều người dùng điện thoại quay lại.

Trao đổi với phóng viên VOV, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, phía Công an quận đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh để làm rõ sự việc. Hiện, Công an quận cũng đang trích xuất lại các camera an ninh dọc hai bên đường để xem diễn biến vụ việc ai đúng, ai sai. Nếu người dân sai sẽ xử lý, còn nếu như cán bộ Công an phường sai thì tuỳ theo mức độ để có hình thức xử lý theo quy định của ngành.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, tiểu thương bán cá ở chợ cả Đài cho biết, đã buôn bán ở chợ này hơn 30 năm. Việc lực lượng chức năng dẹp tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè là đúng, các hộ tiểu thương đều đồng tình. Bản thân chị cũng ý thức việc đó nên chỉ buôn bán trong nhà và cũng được cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Theo người dân buôn bán gặp khó khăn vì bị lực lượng chức năng cản trở.

Tuy nhiên, điều chị Thắm đang băn khoăn lúc này là thời gian gần đây, lực lượng chức năng gồm Công an, cán bộ phường An Cư luôn đứng hàng ngang trước cửa nhà, khiến cho việc buôn bán của gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều khi khách ghé để mua đồ cũng bị lực lượng cản trở.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ có công văn gửi Công an TP. Cần Thơ về việc nhận được phản ánh của các hộ dân buôn bán tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư cầu cứu về việc lực lượng chức năng cản trở hoạt động buôn bán tại nhà của các hộ dân.

Theo đó, Công an thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát phương pháp làm của công an phường An Cư, trên cơ sở kết quả khảo sát có chỉ đạo về tổ chức thực hiện với phương pháp mềm dẻo, phù hợp hơn./.