2 đối tượng dùng dao khống chế nữ công nhân để cướp tiền

Ngày 11/3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ nữ công nhân bị 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim C (18 tuổi, quê An Giang), hiện là công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát.

Nữ công nhân ở Bình Dương bị cướp sau khi rút tiền lương từ trụ ATM.

Theo trình báo của chị C, tối 10/3, chị điều khiển xe máy đến trụ ATM trên đường D17 ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 rút 5 triệu đồng.

Vừa rời nơi rút tiền không xa, chị bị 2 đố‌i tượ‌ng đi xe máy hiệu Winner chặn đường, đán‌h vào mặt và kề dao vào cổ khống chế, cướp 5 triệu đồng. Sau đó, 2 đối tượng trên lên xe chạy thoát.

Chị C cho rằng, rất có thể 2 tên cướ‌p đã theo dõi chị từ trước, chờ khi rút xong tiền rồi chặn cướ‌p.

Chúng không thực hiện ngay tại trụ ATM vì có nhiều công nhân đứng xếp hàng chờ rút tiền lương./.