Tóm gọn đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tài sản

Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An tổ chức thực hiện điều tra vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Vương Văn Long (SN 1990, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) gây ra.

Long thực nghiệm lại hành vi trộm tài sản (ảnh P.B).

Trước đó, Công an nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc, xe ô tô của họ đậu ngoài đường bị kẻ gian đập cửa kính, lấy hết tài sản để bên trong. Công an TP. Vinh xác lập chuyên án 220T để đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 4/3, đối tượng Vương Văn Long bị bắt tại một khách sạn trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức như trên. Tài sản Long trộm được gồm 9,8 triệu đồng; 1.500 USD; 1.583.000 Kíp Lào.

Long thường chọn khung giờ từ 2-3h sáng, trời mưa to để ra tay hành động. Đối tượng dùng gạch, búa đập vỡ kính ô tô, rồi lục lọi lấy hết tài sản mà bị hại bỏ trong xe.

Được biết, Long là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng bị kết án 5 năm tù vì thực hiện 18 vụ đập cửa kính ô tô trộm tài sản./.