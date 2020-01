6 nguyên cán bộ, nhân viên Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho (có trụ sở tại xã Trung An, TP. Mỹ Tho) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: ông Nguyễn Tá Thiện (nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Phát (nguyên Trưởng phòng tài vụ kiêm Kế toán trưởng), Lê Quang Huy (nguyên Trưởng phòng an toàn Thanh tra hàng hải), Nguyễn Thiên Trúc (nguyên Trưởng Phòng tổ chức hành chính), Bùi Thị Đoan Khánh (nguyên là nhân viên) và Trần Hải Triều Thanh (nguyên là thủ quỹ).

Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho - nơi các bị can từng công tác.



Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, từ tháng 1/2015, ông Thiện khi làm Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho đã chỉ đạo ông Nguyễn Tấn Phát và 4 nhân viên khác lập chứng từ khống, quyết toán tiền nhiên liệu sử dụng công tác của cano 210 CV để chiếm đoạt của nhà nước tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.



Ông Nguyễn Tá Thiện đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền cho người thân, bạn gái, mua vé máy bay, đi công tác, chi tiếp khách ngoại giao và bồi dưỡng cấp trên... hết 970 triệu đồng.

Riêng bị can Nguyễn Thiên Trúc (nguyên Trưởng Phòng tổ chức hành chính) đã bỏ trốn ra nước ngoài./.