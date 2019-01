Băng cờ bạc, cho vay nặng lãi: Khởi tố trùm giang hồ Vũ “bông hồng“

Thông tin trên Người Lao động cho biết, chiều 21/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Lâm Thanh Vũ (tức Vũ "bông hồng") cùng 10 đồng phạm khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây của Vũ "bông hồng". (Ảnh: Người Lao động) 1 đồng phạm của "trùm" giang hồ này được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Đối tượng Vũ (đứng đầu) cùng đàn em bị công an bắt. (Ảnh: Tri thức trẻ) Báo Tin tức đưa tin, băng nhóm Vũ “bông hồng” gồm 13 đối tượng, hoạt động "3 trong 1" bao gồm cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen... thường hoạt động ở nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó địa bàn hoạt động mạnh nhất tại TPHCM. Các đàn em được Vũ giao nhiều tài khoản để dụ những người chơi ở nhiều tỉnh thành tham gia cá độ bóng đá, đá gà trực tuyến, đánh đề... trên các trang Bong88.com, agl30k30k.net. Trong ảnh: Một đàn em của Vũ bị bắt quả tang. (ảnh: Vnexpress) Ngày 8/1, sau khi có thông tin Vũ cùng nhóm đàn em có chuyến ăn chơi kết hợp thu tiền tại Phú Quốc (Kiên Giang) và đang bay trở về TPHCM, cơ quan công an, trinh sát đã phối hợp với an ninh hàng không bắt băng nhóm Vũ “bông hồng” ngay khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm Vũ "bông hồng" (ảnh: Vietnamnet) Cùng lúc, các tổ công tác đồng loạt ập vào 14 điểm tại TPHCM, Bình Dương, bắt quả tang đàn em của Vũ đang đặt cược, cá độ trên mạng. Trong ảnh: Tang vật tiền mặt bị cơ quan công an thu giữ (ảnh: Vietnamnet) Cảnh sát thu giữ 3 ôtô, gần 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều máy tính, tài liệu liên quan việc đánh bạc. Trong ảnh: Thành viên băng giang hồ bị đưa về trụ sở. (ảnh: Vnexpress) Theo cơ quan Công an, băng nhóm của Vũ “bồng hồng” khét tiếng có nhiều chi nhánh ở khắp các tỉnh thành. Riêng lĩnh vực cá độ, cờ bạc, giao dịch mỗi ngày thông qua băng nhóm này là cực lớn. Còn mảng tín dụng đen, Vũ “bồng hồng” tổ chức thành nhiều cấp, hoạt động khắp nơi. Trong ảnh: Nơi cảnh sát vây bắt băng giang hồ. (Ảnh: Google Maps)./.

