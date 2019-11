Báo động tình trạng người Trung Quốc vi phạm pháp luật tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, ở thành phố Đà Nẵng ngày càng xuất hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh bằng đường du lịch hoặc nhập cảnh trái phép, sau đó có những hoạt động phạm pháp như tổ chức đánh bạc, dựng phim khiêu dâm hoặc tập trung đông người sử dụng ma túy...Những vụ việc này gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý người nước ngoài tại thành phố này.

Đầu tháng 10 vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng bắt được nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường bộ. Sau đó, nhóm này thuê 1 căn nhà riêng biệt để sinh sống. Trong trời gian này, nhóm người đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản ở các công ty, doanh nghiệp, lấy đi 1,5 tỷ đồng. Chỉ đến khi bị bắt trên đỉnh đèo Hải Vân, các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị tẩu thoát.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng cũng bắt được nhóm 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta rồi thuê 1 căn nhà ở thành phố Đà Nẵng để tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Trương Huệ Mẫn cầm đầu đường dây sản xuất phim khiêu dâm bị công an Đà Nẵng bắt.

Mới đây, đêm 22/11, Công an Đà Nẵng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an bắt giữ 5 người Trung Quốc đang có lệnh truy nã đặc biệt tại nước sở tại. Một điểm chung là các đối tượng nhập cảnh vào nước ta bằng đường du lịch hoặc nhập cảnh trái phép bằng tên giả rồi thuê một căn nhà biệt lập suốt ngày “cửa đóng then cài” để hoạt động. Người dân quận Liên Chiểu lo lắng những gia đình sống xung quanh cũng không biết họ làm gì trong đó, chỉ đến khi bị lực lượng Công an bắt thì mới vỡ lẽ.



Trước đó, dư luận ở thành phố biển Đà Nẵng rất bức xúc và lo ngại trước việc nhóm người Trung Quốc thuê 1 khách sạn ở quận Sơn Trà rồi dụ dỗ trẻ em dưới 16 tuổi sản xuất video clip khiêu dâm. Thông tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 1.700 cơ sở cho người nước ngoài thuê lưu trú. Đáng lo ngại là hơn 800 cơ sở nhà dân và hơn 500 căn hộ cao cấp có người nước ngoài thuê ở nhưng chưa được quản lý chặt chẽ.

Thượng tá Huỳnh Đức Ngô, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, việc khai báo với cơ quan công an khi có người nước ngoài thuê ở, các chủ nhà cũng chỉ thực hiện mang tính đối phó.



Thượng tá Huỳnh Đức Ngô cho biết: "Nếu như tạm trú ở các cơ sở khách sạn du lịch thì khách nước ngoài thực hiện rất nghiêm túc. Đặc thù của Đà Nẵng là chủ sở hữu ở các địa phương khác có thể thuê người hoặc ủy quyền cho một số người khác ở trong căn hộ. Trách nhiệm của họ chưa cao, không chuyên nghiệp nên người nước ngoài ở nơi này sẽ xảy ra trường hợp không khai báo tạm trú. Chính vì thế, trong quá trình chúng tôi kiểm tra phát hiện thì số người vi phạm hay rơi vào những trường hợp này."

Các đối tượng nhập cảnh vào Đà Nẵng bằng giấy tờ giả bị công an trục xuất.

Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đơn vị cũng đã hủy thị thực, buộc xuất cảnh 230 người nước ngoài. Công an thành phố cũng phát hiện nhiều địa điểm có người Trung Quốc nhập cảnh bằng thị thực du lịch nhưng tạm trú, làm việc.. Đáng nói là tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chủ yếu là người Trung Quốc với mục đích vi phạm pháp luật như tổ chức đánh bạc trực tuyến, lừa đảo công nghệ cao,...

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý người nước ngoài hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

"Giám đốc Công an thành phố đã đề ra nhiều biện pháp, nhiều chủ trương, chỉ đạo toàn lực lượng công an thành phố. Từ phường, xã đến quận, huyện và thành phố phải quản lý chặt chẽ người nước ngoài và đặc biệt là người Trung Quốc bằng con đường du lịch lưu trú tại thành phố Đà Nẵng. Chính họ tổ chức ra nhiều đường dây, đặc biệt là đánh bạc, tổ chức đánh bạc", Đại tá Trần Mưu nói./.