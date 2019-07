Bảo vệ đối đầu tên cướp có súng tại ngân hàng ở Thanh Hóa

Như VOV đã đưa tin, khoảng 11h ngày 25/7, một đối tượng bịt mặt đã phóng xe máy tới chi nhánh ngân hàng Vietcombank huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, sau đó nổ súng vào nhân viên bảo vệ rồi lên xe rời khỏi hiện trường.



Theo camera ghi hình, đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, cầm súng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng. Lúc này, đang có khoảng 20 nhân viên trong chi nhánh cùng 2 bảo vệ.

Phát hiện sự việc, hai bảo vệ đã lập tức can thiệp, đẩy đối tượng ra ngoài. Trong lúc giằng co, tên cướp đã chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ nổ súng, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.



Vụ việc không có thiệt hại về tài sản nhưng 1 bảo vệ tên Phạm Văn Bằng bị thương ở đùi do bị đạn bắn sượt qua, phải khâu 5 mũi.

Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận có 3 vỏ đạn trên nền nhà. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp Công an huyện Tĩnh Gia trích xuất camera để truy bắt thủ phạm./.