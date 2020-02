Bắt được nghi can đột nhập quán cà phê trộm 145 triệu đồng

Ngày 7/2, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Mai Thành Em, 39 tuổi, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi lấy trộm 145 triệu đồng.

Nghi can Mai Thành Em.

Theo điều tra, trước đó vào 18/1, Mai Thành Em đến quán cà phê Trúc Xanh, Quốc lộ 56, thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Do chủ quán đi vắng, chỉ có con nhỏ ở nhà nên Em lấy túi xách sau lưng cháu bé rồi thản nhiên lên xe máy bỏ đi. Theo lời khai của chủ quán là Lê Thị Cúc thì phát hiện mất 145 triệu đồng.



Qua nhận diện và điều tra truy xét, ngay tối cùng ngày xảy ra, các trinh sát đã xác định được nghi can, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Kiên trì theo dõi, đến ngày 6/2, Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ nghi can Em tại 1 quán cà phê trên địa bàn huyện Long Điền./.