Bắt giữ 4 con nghiện ma túy khống chế người dân để trấn lột

Ngày 25/5, Công an Thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), cho biết, vừa tạm giữ 04 đối tượng Lê Thanh Hòa, 22 tuổi; Hà Thanh Tùng, 24 tuổi; Huỳnh Quốc Kha, 18 tuổi và Lê Trần Ngọc Diện, 18 tuổi, cùng ngụ Thành phố Bến Tre để điều tra về hành vi hăm dọa, trấn lột tài sản người khác.

Một trong bốn đối tượng nghiện hút, trấn lột tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Hòa theo dõi biết anh Phan Thành Việt, 19 tuổi, Bùi Thành Đạt, 17 tuổi cùng ngụ TP. Bến Tre thường xuyên đưa đón em đang học tại một ngôi trường, thuộc địa bàn phường Phú Tân. Sau đó, đối tượng này tiếp cận và lừa 2 anh Việt và Đạt vào nhà riêng mình chơi. Tại nhà, Hòa đã cùng với Hà Thanh Tùng, Huỳnh Quốc Kha và Lê Trần Ngọc Diện đã khóa chặt cửa, bao vậy, hâm họa Việt, Đạt yêu cầu đưa hết tài sản có giá trị, nếu không sẽ bị đánh đập. Việt, Đạt hoảng sợ đã đưa cho các đối tượng 1 điện thoại SMartphone và hơn 300.000 đồng. Ngay sau đó, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, Việt và Đạt đã chạy thoát ra ngoài và trình báo với cơ quan chức năng.

Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an phường Phú Tân, TP. Bến Tre đã bao vây tóm gọn nhóm đối tượng trên tại căn nhà này. Cơ quan công an khám xét nhà của Lê Thanh Hòa thì phát hiện nhiều dao, kiếm, gậy gộc và vũ khí tự chế, các bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá…

Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã bàn bạc nhau đe dọa, trấn lột người đi đường để lấy tiền./.

