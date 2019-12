Bắt nhóm đối tượng mua thận với giá rẻ mạt, bán lại với giá “cắt cổ“

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán thận người tại Hà Nội. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm có: Nguyễn Việt Dũng (SN 1982, Kiến An, Hải Phòng), Đỗ Duy Khánh (SN 1997, Hồng Bàng, Hải Phòng), Ngô Sỹ Lợi (SN 1993, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Hai đối tượng Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Việt Dũng.

Theo tài liệu điều tra, nhóm của Dũng là nhóm chuyên mua bán thận người, với thủ đoạn và kế hoạch tinh vi. Thủ đoạn của nhóm Dũng là ăn nằm tại bệnh viện và một số nơi có bệnh nhân mắc bệnh suy thận điều trị. Chúng tiếp cận và trao đổi về việc cung cấp thận khỏe để thay thế cho người có nhu cầu. Nhóm đối tượng này thu tiền giá "cắt cổ" với người cần mua thận, nhưng lại trả rẻ mạt hoặc không trả tiền đầy đủ cho những người bán thận.

Tính đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 3 vụ mua bán thận và đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho 2 vụ mua bán thận tiếp theo. Ở vụ việc gần nhất, nhóm của Dũng, Lợi và Khánh thỏa thuận với nạn nhân bán 1 quả thận với giá 260 triệu đồng. Tiếp theo, nhóm đối tượng này đã bán thận cho một người ở phố cổ Hà Nội với giá gần 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi giao dịch, người bán chỉ nhận được 30 triệu đồng. Như trường hợp chị Trần Thị K. (SN 1995) quê ở tỉnh Long An qua môi giới đã gặp nhóm Dũng để bán thận. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ nhận được 30 triệu đồng của các đối tượng trên.

Đến nay sức khỏe chị K. rất yếu, tiền chữa bệnh không có trong khi số tiền bán thận còn lại của mình thì không được nhận.

Trung úy Nguyễn Công Hưng (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thanh Trì)

Theo Trung úy Nguyễn Công Hưng (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thanh Trì), nhóm đối tượng hoạt động rất bài bản và khi có "động" lập tức sẽ trốn khỏi hiện trường. Qua nhiều ngày mật phục, lực lượng Công an huyện Thanh Trì phải kết hợp với Công an Hải Phòng để bắt giữ đối tượng chủ chốt là Nguyễn Việt Dũng khi tên này đang lẩn trốn ở Hải Phòng./.



Clip lấy lời khai của các đối tượng: