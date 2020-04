Bắt nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2020 phòng An ninh kinh tế, Công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân về việc có một số đối tượng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đứng ra thu tiền của nhiều người trên địa bàn để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc có biểu hiện bất minh. Phòng An ninh kinh tế đã mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc.

CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại buổi làm việc, các đối tượng khai tên là Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) là giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Qúy Đức, địa chỉ tại Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 1985, trú tại ở xã Thuận Lộc) và Vũ Thị Hồng (SN 1984 trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh). Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tài liệu chứng cứ cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điêu tra xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 2/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Do việc kinh doanh thua lỗ, Công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam. Ánh đưa ra thông tin “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí 150 triệu đồng/người (chi phí đi 96 triệu đồng, tiền đặt cọc 54 triệu đồng) ”. Sau đó, Cao Thị Ngọc Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam và Vũ Thị Hồng nhận hồ sơ.

Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa hẹn sẽ làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cơ quan chức năng xác định, công ty của Ánh không có giấy phép về việc đưa người đi xuất khẩu lao động của cơ quan có thầm quyền. Tất cả hồ sơ, visa Ánh có được là hồ sơ khống, không có tính pháp lý theo quy định của pháp luật.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.