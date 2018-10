Bắt thêm đồng phạm của cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát gồm: Lê Hoài Linh (36 tuổi) - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát và Nguyễn Thành Luân (34 tuổi) - cán bộ đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ông Lê Hoài Linh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong thời gian công tác tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, hai bị can đã ký xác nhận, hợp thức hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác không đúng nguồn gốc, giúp ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát mua mảnh đất khoảng 20 ha và tài sản trên đất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại An Tây với giá rẻ.

Ông Nguyễn Thành Luân, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ việc gồm: ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát); ông Nguyễn Huy Hùng (50 tuổi), Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển -BIDV - Tây Sài Gòn; ông Nguyễn Quang Lộc (48 tuổi), Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn, ông Lê Hoài Linh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát và ông Nguyễn Thành Luân-cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.