Bé gái 14 tuổi “mất tích” bí ẩn đã được tìm thấy ở TP Vinh

Chiều 26/8, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, gia đình nhận được thông tin con gái chị đã được tìm thấy ở TP Vinh. Hiện chị vẫn chưa gặp được con gái, người thân cũng tức tốc vào làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về sự việc và đón cháu về với gia đình.

Hình ảnh cháu Q. xuất hiện cùng người đàn ông lạ tại cửa hàng Thế giới di động tại TP Vinh (mặc áo màu hồng).

Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng xác nhận việc bé gái đã được tìm thấy ở TP Vinh, hiện tại sự việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.



Liên quan đến hình ảnh người đàn ông lạ xuất hiện cùng con gái mình tại cửa hàng Thế giới di động ở TP Vinh, chị Thơm cho biết, qua hình ảnh chị xác nhận đó là con gái mình, còn người đàn ông kia chị không nhận ra đó là ai và có mối quan hệ như thế nào với con gái mình.



Cũng theo chị Thơm, 2 ngày trước, chị đang đi làm thì nhận được tin con gái 14 tuổi Phạm Thị N.Q bị mất tích. Một cháu bé trong xóm cho biết Q. ngồi xe máy của một người phụ nữ rời khỏi địa phương. Cháu Q. có để lại một tờ giấy trong túi áo của chị gái với lời nhắn mình đi làm để kiếm tiền. Gia đình nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an xã Quỳnh Giang, công an huyện Quỳnh Lưu.



Người mẹ chia sẻ, cho dù cháu có đi làm thì họ cũng sẽ nói chuyện rõ với gia đình. Đằng này chỉ để lại một tờ giấy, cũng không biết cháu đi đâu, làm gì. Việc để lại tờ giấy theo chị Thơm đó chỉ là động thái để đánh lạc hướng gia đình. Chưa bao giờ chị Thơm nghe con gái nói về chuyện đi làm. Bản thân chị cũng mong cơ quan điều tra làm rõ sự việc.



Như đã thông tin, ngày 26/8, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phối hợp cùng gia đình khẩn trương truy tìm cháu Phạm Thị N.Q. (SN 2006, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi khỏi nhà từ 14h chiều 24/8.



Qúa trình tìm kiếm, qua trích xuất camera vào lúc 12h41 ngày 25/8 tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An phát hiện cháu đi cùng một người đàn ông lạ khoảng trên 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo màu xanh nước biển, quần đen. Cháu bé vào đây cùng người đàn ông để mua máy tính bảng.



Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.