Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện điều trị bệnh tim mạch trước ngày xét xử

Chiều 15/10, trao đổi với phóng viên VOV.VN, một nguồn tin cho biết, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), 1 trong số các bị can trong vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ tại Phú Thọ đang phải nhập viện điều trị bệnh tim mạch và chăm sóc một số vấn đề sức khỏe khác.



Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an- Ảnh: KT).

Được biết, ông Vĩnh nhập viện khoảng 1 tuần nay tại một bệnh viện ở Phú Thọ, hiện sức khỏe đang dần ổn định. Việc bị can này điều trị bệnh không ảnh hưởng tới lịch xét xử sắp tới (dự kiến vào giữa tháng 11/2018).

Trước đó, ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ; quyết định truy tố ông Phan Văn Vĩnh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Theo điều luật này, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ một cách có tổ chức, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Cơ quan chức năng xác định, ông Vĩnh đã Lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) và Nguyễn Văn Dương (một trong những người cầm đầu đường dây) Tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm đang làm vệc tại Bộ Công an, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát lợi dụng việc Bộ Công an cho thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50 và ký công văn công nhận Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC là đơn vị bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3.

Tiếp theo, Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ cũng cáo buộc ông Vĩnh tội danh Lợi dụng chức vụ phê bút vào công văn của Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) gửi đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ game bài đánh bạc. Sau đó, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa thực hiện theo đề nghị của Dương.

Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đứng sau, hỗ trợ cho Nguyễn Văn Dương thực hiện trót lọt hành vi tổ chức đánh bạc. Để hỗ trợ Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao không bị phát lộ, 2 bị can đã tìm cách ngăn cản cấp dưới xác minh, xử lý Dương và đồng phạm.

Cùng với đó, ông Vĩnh còn bị cáo buộc đã ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của nhóm tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận đã chỉ đạo, tạo thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận việc Dương khai "biếu" ông 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

Về việc Dương khai tặng ông Vĩnh đồng hồ đeo tay giá 7.000 USD, Phan Văn Vĩnh khai rằng đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỷ đồng, sau đó làm mất đồng hồ.

Nội dung truy tố cho rằng, Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng chức vụ trong ngành để bao che cho đường dây đánh bạc trên mạng. Hành vi của ông Vĩnh gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm. Trong hành vi phạm tội, ông Vĩnh giữ vai trò chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực.

Trước đó, ngày 6/4, Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Vĩnh. Cùng ngày, ông Vĩnh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ./.

