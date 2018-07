Ông Phan Văn Vĩnh khai gì về món quà triệu USD vụ đánh bạc nghìn tỷ?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra kết luận vụ án án đánh bạc online nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh. Vụ án đánh bạc nghìn tỉ với quy mô lớn được công an tỉnh Phú Thọ phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám phá. Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 100 bị can với 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối hộ, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Trong ảnh: Ông Phan Văn Vĩnh (Ảnh: Zing.vn). Trong vụ án, Trong vụ án, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) được xác định có vai trò liên quan. Ông Vĩnh và ông Hóa bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong ảnh: Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng trong đường dây đánh bạc online này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng. Trong ảnh: Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của đối tượng Phan Sào Nam ở Quảng Ninh.. (Ảnh: CAND). Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các ông trùm cờ bạc này được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an). Kết luận điều tra nêu, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận được Nguyễn Văn Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng… Nhưng ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Trong ảnh: Ông Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: Người Lao Động). Bản kết luận điều tra cũng nêu, việc Nguyễn Văn Dương khai đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý tiếp ở giai đoạn 2. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: Bộ Công an). Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Số tiền lớn đến mức lực lượng Công an phải sử dụng xe tải để chở. (Ảnh: CAND). Cơ quan điều tra xác định, sau khi thu lời từ hành vi tổ thức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính. Trong ảnh: Cán bộ Kho bạc phối hợp kiểm điếm tiền thu giữ của các đối tượng. (Ảnh: CAND). Cơ quan điều tra xác định, việc nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (Ảnh: CAND). Trong quá trình điều tra, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, còn đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (Ảnh: CAND).

Kết luận điều tra nêu, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận được Nguyễn Văn Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng… Nhưng ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Trong ảnh: Ông Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: Người Lao Động). Bản kết luận điều tra cũng nêu, việc Nguyễn Văn Dương khai đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý tiếp ở giai đoạn 2. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Số tiền lớn đến mức lực lượng Công an phải sử dụng xe tải để chở. (Ảnh: CAND).

Cơ quan điều tra xác định, sau khi thu lời từ hành vi tổ thức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính. Trong ảnh: Cán bộ Kho bạc phối hợp kiểm điếm tiền thu giữ của các đối tượng. (Ảnh: CAND).

Cơ quan điều tra xác định, việc nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (Ảnh: CAND). Trong quá trình điều tra, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, còn đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (Ảnh: CAND).