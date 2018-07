Ông Phan Văn Vĩnh có vai trò gì trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Hỗ trợ, tiếp tay cho tội phạm

Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra kết luận vụ án án đánh bạc online nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh.

Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Ảnh: Zing.vn).



Trong vụ án, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) được xác định có vai trò liên quan. Ông Vĩnh và ông Hóa bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng xác định, hai người này đã lợi dụng chức năng, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới lập công ty bình phong CNC trái quy định của Bộ Công an.

Kết luận điều tra nêu rõ, công ty CNC có địa chỉ tại số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội (địa điểm được cho là nơi của Tổng cục cảnh sát quản lý). Việc này giúp Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng dễ dàng hơn.

Ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động đánh bạc nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà còn tạo điều kiện để Công ty CNC hoạt động.

Sau đó, ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức chức cổng trò chơi thưởng game bài Tip.Clup và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức ngày 12/10/2011 để che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Sau khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, ông Phan Văn Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2, sau 50 ngày ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, báo cáo không đúng sự thật, không ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc liên quan Công ty CNC.

Sau đó, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Vĩnh thừa nhận vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc online.

Hai bị can chưa thành khẩn, tìm cách né trách nhiệm hình sự

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng năng xác định, đủ căn cứ để đề nghị truy tố đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo Khoản 3, Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật hình sự năm 2015, đồng phạm với Nguyễn Thanh Hóa với vai trò chỉ huy.

Bị can Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an).



Ông Phan Văn Vĩnh từng là người đứng đầu Tổng cục cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan điều tra nhưng quá trình điều tra, ông Vĩnh chưa thực sự hợp tác, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, vẫn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi trên của ông Phan Văn Vĩnh cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Theo kết luận điều tra, với chức năng nhiệm vụ được giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, mà chỉ đạo cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) ký quyết định số 158/QĐ-C41(C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (công ty CNC) trái với quy định cua Bộ Công an và trái với ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Nguyễn Thanh Hóa cũng là người đề nghị lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội) do Tổng Cục cảnh sát quản lý. Điều này khiến cho các đơn vị chức năng lầm tưởng công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục cảnh sát.

Chính việc làm trên đã tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc làm của ông Hóa làm ảnh hưởng đến ông uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Cơ quan điều tra nhận định, đủ căn cứ để đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo Khoản 3, Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật hình sự năm 2015, đồng phạm với Phan Văn Vĩnh về vai trò người thực hành.

Trong quá trình điều tra, bị can Hóa chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, còn đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 100 bị can với 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối hộ, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã với các bị can đang bỏ trốn.

