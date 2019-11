Bị hàng xóm chém tử vong khi đang nằm ngủ

Sáng nay (13/11), Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người trên địa bàn.

Việc ông Hoàng bị chém vô cớ dẫn đến tử vong khiến hàng xóm ai cũng bất ngờ

Trước đó, chiều 12/11, ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi) đang nằm ngủ tại nhà riêng ở khu phố Nhơn Bình, phường 6, Thành phố Tân An thì bất ngờ bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi) đi từ phía sau vườn lên, rồi cầm dao chém nhiều nhát. Ngay sau đó, người thân nhanh chóng đưa ông Hoàng lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Được biết ông Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thành Lễ là hàng xóm và chưa từng xảy ra mâu thuẫn.