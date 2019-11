Bố đâm chết con trai trong cơn nóng giận

Theo đó, nạn nhân là anh Cao Văn T (25 tuổi), trú tại thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Còn người gây án là ông Cao Sỹ Ng. (53 tuổi), chính là bố đẻ của anh T.



Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30’ tối qua (4/11), tại thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Nguyên nhân ban đầu của án mạng được cơ quan chức năng xác định, tối qua, anh T có đi uống rượu về và xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Cao Sỹ Ng. Trong lúc tức giận, ông Cao Sỹ Ng. đã cầm dao đâm một nhát vào ngực người con trai của mình, khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lương Công an huyện Ngọc Lặc đã có mặt để bảo vệ hiện trường, báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trưng cầu giám định pháp y và bàn giao đối tượng gây án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.