Giết người vì bị dọa ép quan hệ đồng tính

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thực (SN 1999), trú phường Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội về hành vi giết người.

Đối tượng Thực khi bị bắt.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 21/10, Công an phường Khương Đình, Q.Thanh Xuân nhận được tin báo về việc tại một ngôi nhà ở ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch, xảy ra vụ giết người.

Khi đến hiện trường, lực lượng Công an xác định trong ngôi nhà hai tầng có một nam thanh niên với biểu hiện hoảng loạn, quần áo dính nhiều máu.

Tại tầng 2, một nam thanh niên khác tử vong trong tư thế nằm ngửa ở sàn nhà. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, có nhiều dấu vết của việc vật lộn.

Công an phường Khương Đình đã báo cáo lãnh đạo Công an quận, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đưa nam thanh niên nghi vấn Nguyễn Hữu Thực về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Công an quận Thanh Xuân cũng đã xác định danh tính nạn nhân là L.D.H. (SN 1987), trú quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Hữu Thực khai, khoảng tháng 7/2019, anh ta làm nhân viên quán bar ở phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, Thực quen anh H., một khách quen của quán. Sau đó, hai bên cho nhau số điện thoại.

Tối 20/10, H. nhắn tin rủ Thực đi uống cà phê. Hai người ngồi nói chuyện khoảng một tiếng, rồi H. rủ Thực về nhà một người bạn ở phố Bùi Xương Trạch để sử dụng ma túy. Tại đây, có 3 thanh niên nam nữ ngồi chờ. Cả nhóm sử dụng ma túy "đá" đến 0h ngày 21/10 thì 3 người kia khóa cửa để đi mua đồ ăn.