Cãi nhau với vợ, người đàn ông 71 tuổi bị đâm chết tại chỗ

Chiều 3/1, trả lời VTC News, lãnh đạo công an xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 2/1/2018, ông Nguyễn Văn Tạo (71 tuổi, trú thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn) xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ là bà Dương Thị Hường (70 tuổi) dẫn đến xô xát.

Bực tức bị chồng đánh, bà Hường chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan lao vào đâm trúng ngực ông Tạo khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Gây án xong, bà Hường đến cơ quan công an xã Tây An đầu thú.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Tây Sơn có mặt, phối hợp cùng công an xã Tây An kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân./.

