Công an triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh

Chiều 3/1, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, làm 2 người chết, 8 người bị thương xảy ra sáng sớm nay. Trong ảnh, cuộc họp do UBND huyện Yên Phong tổ chức. (Ảnh: Thành Trung) Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành cùng các cơ quan chức năng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và chính quyền huyện Yên Phong đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. (Ảnh: Nhật Ngân) Công an huyện Yên Phong đã triệu tập vợ chồng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Cảnh cùng trú tại thôn Quan Độ là chủ của đống phế liệu để nhờ trong nhà anh Nguyễn Văn Tạo để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. (Ảnh: Nhật Ngân) Trước đó, khoảng 4h30 sáng 3/1, tại nhà anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1973, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ làm sập 4 ngôi nhà xung quanh và nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng do các mảnh kim loại văng. (Ảnh: Nhật Ngân) Khi nổ, các đầu kim loại bắn ra xung quanh khu vực làm 2 trẻ em tử vong và 8 người bị thương. Hai trẻ em tử vong gồm: Đặng Thùy Trang (SN 2012), con gái của anh Đặng Đình Tiến và chị Lưu Thị Sen; Nguyễn Văn Nam (SN 2016) con trai của anh Nguyễn Văn Lợi và chị Đặng Thị Thắm, đều ở gần nhà anh Tạo. Trong ảnh, vỏ đầu đạn thu gom được xung quanh hiện trường vụ nổ(Ảnh: Thành Trung) Những người bị thương gồm: Đặng Đình Tiến, Lưu Thị Sen, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Thị Thắm, Đặng Đình Tuyến, Đặng Thị Hoa, Đặng Thị Ánh Dương, Nguyễn Thị Nhung. Bốn hộ có nhà bị sập gồm: Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Chu, Đặng Đình Tuyến và Đặng Đình Tiến. (Ảnh: Nhật Ngân) Ngoài 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, có khoảng 40 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng và hơn 100 nhà xung quanh bị ảnh hưởng. Một trường mầm non bị nứt, hỏng khiến học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: Nhật Ngân) Hàng trăm hộ dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn không có điện nước. Một số gia đình phải đi thuê nhà hoặc ở nhờ nhà người thân. Trong ảnh, lực lượng chức năng gom vỏ đầu đạn đi xử lý. (Ảnh: Thành Trung)

