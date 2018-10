Chủ cửa hàng người Trung Quốc bán thuốc lá lậu ở Móng Cái

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kiểm tra, tổ công tác Công an TP Móng Cái phối hợp với lực lượng chức năng phường Trần Phú, TP Móng Cái đã phát hiện cơ sở kinh doanh Thương Trường Hữu Nghị do ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, trú tại: số nhà 31, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, Móng Cái) làm trưởng đại diện có 799 cây thuốc lá điếu in nhãn mác nước ngoài cùng nhiều loại túi xách, đồng hồ treo tay, nước hoa các loại, rượu mang nhãn mác Trung Quốc được bày bán.

Cơ sở kinh doanh Thương Trường Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Khải)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Bách Hóa Sài Gòn (địa chỉ: số nhà 35, phố Vườn Trầu, khu 3, phường Trần Phú, Móng Cái) do ông Chung Tương Vỹ (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ cửa hàng, tổ công tác cũng phát hiện vi phạm trên.

Lực lượng chức năng thu giữ có 337 cây thuốc lá điếu in nhãn mác nước ngoài cùng 138 chiếc đồng hồ đeo tay nhãn mác khác nhau được bày bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn bán hàng cấm" đối với 2 vụ việc trên đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo pháp luật./.

