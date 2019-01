Chưa đủ bằng chứng con Phó Bí thư An Giang tổ chức đánh bạc

PC_Article_AfterShare_1

Dư luận tại An Giang đang xôn xao thông tin ông Võ Quang Trường ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (là con trai ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang) tổ chức đánh bạc, đá gà ăn tiền tại địa phương đã bị công an huyện Phú Tân bắt quả tang vào ngày 5/1 vừa qua.

Công an huyện Phú Tân triệt xóa tụ điểm đá gà và bắt giữ 34 người trưa 5/1. (Ảnh: Công an An Giang)

Theo thông tin trên, ông Võ Quang Trường nghiện ma túy, thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền với quy mô lớn. Công an huyện Phú Tân bắt ít nhất 14 vụ đánh bạc liên quan đến ông này nhưng chỉ xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều 14/1, trao đổi với phóng viên VOV, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, một số báo mấy ngày qua đã đưa tin không đúng về vụ này.

"Ngay cả họ và tên của ông Trường cũng đưa sai. Ông Trường tên đầy đủ là Võ Quang Trường chứ không phải là Võ Uy Trường. Uy Trường là em ruột của Quang Trường" - Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

Về việc bắt giữ những vụ đá gà ăn tiền, Giám đốc Công an An Giang cho biết, ngày 5/1 lực lượng công an huyện Phú Tân đã bắt giữ một số đối tượng tại điểm đá gà ăn tiền ở khu đất trống thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp. Nhưng đến thời điểm hiện tại cũng không đủ bằng chứng để chứng minh ông Võ Quang Trường tổ chức.

Một số thông tin cho rằng, trong năm 2018, công an huyện Phú Tân bắt 14 vụ đá gà ăn tiền đều liên quan đến ông Trường nhưng chỉ xử lý hành chính là không đúng.

Theo ông Bùi Bé Tư, năm 2018, công an huyện Phú Tân chỉ phá được 2 vụ đá gà ăn tiền, nhưng cả hai vụ vẫn không đủ bằng chứng để kết tội ông Quang Trường là người tổ chức. Công an huyện Tân Phú và công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra vụ việc liên quan.

Được biết, tỉnh An Giang sẽ tổ chức họp báo về vụ việc này trong thời gian sớm nhất./.